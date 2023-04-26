Кадровый спрос не молодеет

Работодатели Челябинской области стали чаще искать специалистов старше 50 лет. В марте соискателям в этой возрастной категории поступило на 77% больше приглашений на собеседования, чем годом ранее. Интерес к кандидатам 41–50 лет вырос на 38%, кандидатам 31–40 лет — на 18%. Эксперты видят причину роста спроса на специалистов старше 50 лет в неблагоприятной демографической ситуации, дефиците кадров на рынке труда и лояльности работников этой возрастной категории.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В марте соискателей в возрасте от 51 года пригласили на собеседования 5,6 тыс. раз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В марте соискателей в возрасте от 51 года пригласили на собеседования 5,6 тыс. раз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди работодателей Челябинской области отмечается рост интереса к возрастным работникам. В марте соискатели в возрасте от 51 года получили 5,6 тыс. приглашений на собеседования. Это на 2,5 тыс., или на 77%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом по итогам исследования сообщают эксперты HeadHunter.

Кандидатам в возрасте от 41 до 50 лет направили на 4,4 тыс., или на 38%, больше приглашений, чем годом ранее. Соискателей от 31 до 40 лет звали на 18% чаще. Кандидатам в возрасте 19–30 лет направили столько же приглашений, что и годом ранее. Интерес к соискателям 14–18 лет снизился на 6%.

В целом в марте больше всего приглашений (51%) работодатели прислали кандидатам в возрасте от 19 до 30 лет. Следом идут соискатели 31–40 лет (28%) и 41–50 лет (13%). На долю кандидатов старше 50 лет и в возрасте 14-18 лет пришлось по 4% соответственно.

Руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова видит причину роста востребованности специалистов старшего возраста в «вымывании» с рынка труда молодых россиян на фоне демографического старения и эмиграции.

«По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Это происходит на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров. Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут активно обращаться к соискателям старше 50 лет»,— комментирует Анна Осипова.

По мнению директора рекрутингового агентства «Тирс» Екатерины Карпенко, рост интереса работодателей к соискателям старше 50 лет говорит о вакууме на рынке труда.

«Значительное количество отраслей остро нуждаются в соискателях. Кроме того, за последние 15 лет серьезно изменилась мотивация молодых специалистов. Многие работодатели заявляют об отсутствии у них рефлексии — если те теряют интерес к работе, то ничего не пытаются осмыслить или изменить и уходят в другое место. Поэтому работодатели ориентируются на более стабильных работников старшего возраста, которые сильнее держатся за работу, поскольку им нужно содержать семьи и платить по кредитам»,— поясняет Екатерина Карпенко.

Эксперт отмечает, что тренд на привлечение соискателей старше 50 лет сохранится, чему будет способствовать активное развитие оборонно-промышленного сектора. «Работодателями остаются востребованы кандидаты старше 40 лет, которых как не хватало, так и не хватает. Соискателей этого возраста традиционно привлекают такие сферы, как медицина, образование, ЖКХ, промышленность и торговля. Среди молодежи держится интерес к отраслям гостеприимства, общепита, сервиса, организации мероприятий и IT»,— добавляет Екатерина Карпенко.

Руководитель агентства «Бизнес и кадры» Людмила Соколова отмечает, что на рынке труда наблюдается низкий уровень безработицы и дефицит кандидатов в возрасте до 40 лет.

«По этим причинам профессионалы зрелого возраста, от 50 лет, стали пользоваться повышенным вниманием со стороны работодателей. Они не уходят в декретные отпуска и в основном не стремятся переехать за границу. А качественное образование, которое люди получали много лет назад, ценится на рынке. Добавлю, что дефицит кадров наблюдается почти во всех сферах — это связано с неблагоприятной демографической ситуацией»,— считает Людмила Соколова. Она отмечает, что среди работодателей высока конкуренция за молодых специалистов, в связи с чем многие из них отказываются от их найма. «Не все работодатели готовы увеличивать фонд оплаты труда ради молодых специалистов. Поэтому они обращают внимание на аудиторию более старшего возраста, которая менее требовательна к зарплате и условиям труда»,— подчеркивает Людмила Соколова.

По мнению эксперта, сейчас для успешной работы компаний все более важным становится развитие HR-бренда. «Работодателям это необходимо для того, чтобы быть привлекательными для соискателей на фоне конкурентов. Для успешной деятельности компании нужно, чтобы ее специалисты хотели в ней работать и положительно отзывались о ней среди своих друзей и близких»,— комментирует Людмила Соколова.

Михаил Бычков