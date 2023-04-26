Совфед одобрил наказание за помощь зарубежным организациям в уголовном преследовании россиян

Совет федерации одобрил поправки, которые вводят наказание в виде пяти лет лишения свободы за помощь международным организациям в исполнении уголовного преследования российских граждан. Это касается организаций, куда Россия не входит.

За содействие исполнению решения таких международных организаций, например, Международного уголовного суда (МУС; Россия не подчиняется его юрисдикции, поскольку не подписывала Римский статут), будет наказываться штрафом от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, закон наделяет президента России дополнительными полномочиями «по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против РФ».

В пояснительной записке говорится, что решение принято «из-за противоправных действий международных организаций», в том числе МУС.

17 марта МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В материалах МУС говорится, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с Украины».

Анастасия Ларина