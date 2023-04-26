В Новороссийске открыли логистический центр за 1,4 млрд рублей

В Новороссийске состоялось открытие логистического центра стоимостью 1,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Оператором объекта является ООО «Новоросслогистик», которое предоставляет арендные площади в складском комплексе.

«Транспортная отрасль является ведущей в экономике Новороссийска. Создание таких логистических центров откроет новые перспективы для увеличения грузооборота через город Новороссийск, создаст новые рабочие места, повысит привлекательность города для инвесторов»,— отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Строительство центра позволило создать 120 новых рабочих мест. Комплекс площадью 20 тыс. кв. м будет использоваться в качестве перевалочной базы для обслуживания отправок грузов через морской торговый порт в розничные торговые сети региона.

Анастасия Донскова

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