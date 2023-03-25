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Коммерсантъ FM
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FT: Евросоюз призывает Си Цзиньпина поговорить с Владимиром Зеленским

Евросоюз пытается склонить Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. По его словам, Евросоюз настаивает на том, чтобы Китай говорил не только с Россией, но и с Украиной.

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Си Цзиньпин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Что мы считаем положительным сигналом, так это то, что Китай по крайней мере проявляет интерес... Но я думаю, что мы настаиваем и много раз настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной»,— сказал чиновник в разговоре с FT.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин намерен побеседовать с Владимиром Зеленским сразу после визита в Москву. Позже представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что лидеру КНР стоило бы также поговорить с Владимиром Зеленским. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь в тот же день сказал, что Китай не является вовлеченной в украинский кризис стороной.

На следующий день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил, что разговор лидеров Китая и Украины планируется. Вместе с тем он отметил, что в организации переговоров возникли «сложности из-за позиции Китая». В МИД КНР не стали комментировать это сообщение.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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