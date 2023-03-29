Зеленский пригласил Си на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее на этой неделе господин Зеленский запросил с ним переговоры.

«Мы готовы видеть его здесь (на Украине.— "Ъ"). Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов», — сказал он в интервью AP.

The Wall Street Journal писала, что Си Цзиньпин намерен побеседовать с Владимиром Зеленским сразу после визита в Москву, который состоялся 20–22 марта. Позже представитель Госдепа Джон Кирби сказал, что лидеру КНР стоило бы также поговорить с Владимиром Зеленским. Financial Times сообщала, что Евросоюз пытается склонить Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины.

Что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Лаура Кеффер