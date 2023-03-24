Подоляк заявил о сложностях в организации разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, подтвердил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, организацией беседы занимаются глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, но возникли определенные сложности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть — хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил»,— пояснил господин Подоляк в эфире телемарафона (цитата по ТАСС).

24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов — он, в частности, призвал прекратить все боевые действия и «отказаться от менталитета Холодной войны». Киев и Вашингтон этот план раскритиковали. Михаил Подоляк, в частности, заявил, что «мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России».

Подробности — в материале «Ъ» «Трудности перевода с китайского».

Лаура Кеффер