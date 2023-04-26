Посольство РФ в Великобритании: Запад уготовил Украине роль радиоактивной свалки

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало заявление британского Минобороны об отправке Украине снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. В диппредставительстве РФ убеждены, что Лондон взял курс на эскалацию конфликта.

Посольство РФ назвало циничными словам замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что Лондон не обязан отслеживать применение ВСУ снарядов с ураном. По мнению российской стороны, властям Великобритании не надо «тешить себя иллюзорными надеждами», что они «сумеют выйти сухими из воды», «переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления».

«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране (Украине.— "Ъ") Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного "могильника" — со всеми вытекающими тяжелейшими последствиями для здоровья местных жителей и экологии в регионе»,— говорится в пресс-релизе посольства РФ.

Великобритания в марте сообщила о планах направить Украине снаряды с обедненным ураном, назвав его стандартным компонентом бронебойных боеприпасов. В НАТО посчитали подобные поставки соответствующими международному праву. В Минобороны РФ говорили, что применение таких боеприпасов причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и гражданского населения. Президент России Владимир Путин убежден, что подобное оружие опасно и для окружающей среды.

Лаура Кеффер