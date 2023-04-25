Траты челябинцев на маркетплейсах выросли на 40%

В январе-марте жители Челябинска потратили на маркетплейсах на 40% больше денег, чем в аналогичном периоде прошлого года. Траты в интернет-магазинах при этом снизились на 33%. Об этом сообщается в исследовании экспертов Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data, которые изучили статистику транзакций клиентов.

В первом квартале расходы горожан на покупки на маркетплейсах и в интернет-магазинах составили 24% от всех трат. Число покупок на таких площадках за год выросло на 79% и 21% соответственно. Чаще всего челябинцы приобретали в интернет-магазинах книги (15,5%), косметику (14,9%), электронику и технику (10,7%). Реже всего — канцтовары и товары из аптек и зоомагазинов — на их долю пришлось менее 1% от общего числа транзакций.

Самый высокий средний чек на покупки в интернет-магазинах отмечен в категориях «Электроника и техника» (7,06 тыс. руб.), «Дом и ремонт» (6,06 тыс. руб.) и «Одежда и обувь» (5,8 тыс. руб.). Наименьший показатель зафиксирован в сегменте книг (594 руб.).