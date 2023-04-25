Назначен генеральный директор озерского ПО «Маяк»

Наблюдательный совет госкорапорации «Росатом» утвердил в должности генерального директора ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» (Озерск, Челябинская область) Андрея Порошина. С сентября 2022 года он исполнял обязанности руководителя предприятия, сообщает пресс-служба ПО «Маяк».

Андрею Порошину 45 лет. Он родился в Озерске. В 2001 году окончил Уральский государственный университет имени А.М. Горького по специальности «Математика, прикладная математика», в 2002 году – Московский инженерно-физический институт по программе «Экономика и управление на предприятии». Начал трудовую деятельность на заводе химического производства ПО «Маяк» в 2001 году, где дорос до заместителя главного инженера по производству. В 2009 году занял должность заместителя директора по экономике и финансам предприятия, затем работал главным экономистом. С 2015 года до сентября 2022 года был заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Предыдущий генеральный директор ПО «Маяк» – Михаил Похлебаев, возглавлявший предприятие с конца 2014 года, перешел на работу в Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Снежинск).