Политинформация на высшем уровне

В понедельник общество «Знание» открыло свой пятый просветительский марафон «Время действий». Мероприятие ориентировано прежде всего на молодежь, и в офлайн-режиме на нем присутствуют в основном школьники. Первый день марафона во многом оказался посвящен политическому просвещению. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко наставлял молодежь, что каждый должен внести «свой вклад в победу». Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев напомнил, как США получали выгоду от всех мировых войн, а СССР создал свое ядерное оружие лишь в ответ на их действия. Врио главы ДНР Денис Пушилин объяснил, что нынешняя ситуация имеет свои корни в «государственном перевороте», выросшем из Евромайдана. Ну а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подробно рассказал, что такое ложь Запада и как с ней бороться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал молодежи о том, как СССР в рекордно короткие сроки дал весомый ответ на создание американцами первой атомной бомбы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Министр финансов России Антон Силуанов во время выступления на тему «Финансовая независимость страны — гарантия защиты от санкций» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал молодежи о том, как СССР в рекордно короткие сроки дал весомый ответ на создание американцами первой атомной бомбы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Министр финансов России Антон Силуанов во время выступления на тему «Финансовая независимость страны — гарантия защиты от санкций» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

Для своего пятого марафона «Знание» выбрало модный стиль киберпанк, который часто используется в фильмах и видеоиграх в жанре утопии и антиутопии. Выступлениям спикеров предшествовал видеоролик в сиренево-синих тонах, на кадрах которого можно было различить башни Кремля, металлическую фигуру балерины, мосты, небоскребы и т. д. Заканчивался ролик изображением дерева, тоже в ярких тонах и кубических формах, что наводило на мысль о его технологическом, а не природном происхождении. В целом же первый день марафона был в основном посвящен политическому просвещению.

С приветственной речью перед участниками марафона традиционно выступил первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко, который и курирует эту площадку, ставшую, по сути, реинкарнацией общества «Знание» советской эпохи. Он начал с привычного перечисления «войн» (первый замглавы АП регулярно произносит на публике именно это слово), которые, по его оценке, ведутся сейчас против России. Это и «горячая война в зоне специальной военной операции», и экономическая — в связи с санкциями, и информационно-психологическая, перечислял представитель Кремля. Марафон же называется «Время действий», так как России брошен «цивилизационный вызов», разъяснил он: «Цель у тех, кто пытается воевать сегодня с Россией, очень понятная. Они перестали ее скрывать: они хотят, чтобы Россия перестала существовать».

Основная же мысль, которую господин Кириенко доносил до участников марафона, состояла в том, что нынешняя ситуация — это «вызов для каждого из нас» и каждый должен найти свой способ внести «свой вклад в победу». Заодно он призвал молодежь не только идти путем импортозамещения, но и создавать принципиально новые технологии. «Сегодня первый выступающий — Алексей Евгеньевич Лихачев, руководитель "Росатома", который будет рассказывать о том, как когда-то, не так давно, знания превратились в создание мощнейшего ядерного щита нашей страны, который по сей день гарантированно защищает суверенитет нашей страны»,— анонсировал Сергей Кириенко выход на сцену следующего оратора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Лихачев господина Кириенко не подвел. Его выступление началось как экскурс в историю исследования радиации: в его рассказе нашлось место и Марии Склодовской-Кюри, и Эрнесту Резерфорду. Дойдя же до «Манхэттенского проекта» (программа США по разработке ядерного оружия), глава «Росатома» добавил в свою речь и геополитический аспект. «Вообще, здесь можно немножко остановиться и посмотреть на историю сегодняшнего дня. Парадокс и одновременно закономерность состоит в том, что любая мировая война приводит к кратному увеличению сил Америки. Так было во время Первой мировой войны, когда были сформированы огромные задолженности европейских стран перед банками США и Соединенные Штаты фактически стали модерировать глобальный финансовый рынок. Так произошло и во время Второй мировой войны: и большое количество военных заказов, и финансовые займы, но еще и приток большого количества ученых»,— пояснил Алексей Лихачев, призвав в связи с этим при анализе текущей ситуации не забывать о том, что проблемы Европы и России приводят к росту экономической и политической мощи США.

Ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, по словам главы «Росатома», не имел никакого военного смысла, а являлся демонстрацией нового оружия Советскому Союзу. Советское же руководство взялось за разработку атомной бомбы только в ответ на действия США, а до того занималось в основном технологиями ядерной энергетики. Но это не помешало СССР в рекордные сроки добиться ядерного паритета, напомнил выступающий. «И когда я смотрю на эти документы, все время думаю: вот что было бы, если бы атомную бомбу делали по 44-му закону (закон о госзакупках.— “Ъ”)? Чиновники знают, о чем я говорю. Мы бы, наверное, до сих пор ее создавали»,— то ли искренне задумался, то ли призвал к каким-то государственным решениям Алексей Лихачев.

Еще одним спикером первого дня марафона стал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он сразу пояснил, что «все началось» не со специальной военной операции, а еще в 2014 году. «Почему Донецкая народная республика была создана? Зачем она была создана?» — обратился он к залу. «Я полагаю, что произошло вооруженное восстание за отстаивание своих интересов на востоке Украины, и с этого все началось»,— с готовностью ответил ему молодой человек в очках. «В 2014 году произошел изначально Евромайдан, который перерос в полноценный полномасштабный государственный вооруженный переворот по всей стране. Это заставило нас среагировать»,— скорректировал его версию господин Пушилин. А затем начал долгий рассказ о том, почему была провозглашена ДНР и зачем она присоединилась к России. Главная причина этих событий, по его версии, была в том, что украинские власти не пошли навстречу жителям Донбасса, когда они пытались добиться своих прав мирными демонстрациями. Всю эту историю Денис Пушилин излагал без кулуарных подробностей, но пообещал когда-нибудь написать более подробные мемуары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы ДНР Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Врио главы ДНР Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Песков, как и Сергей Кириенко, тоже не побоялся произнести слово «война», заявив, что против России ведется ее гибридная разновидность. Противостояние же этим нападкам требует «креатива» и веры в свою правоту, подчеркнул пресс-секретарь президента. После этого он перешел к разоблачению «лжи», которую, по его словам, распространяют оппоненты России. «Первое — Россия во всем виновата в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь. Те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию. И они никогда не показывают у себя нашего президента Владимира Путина, когда он об этом рассказывает»,— просвещал молодежь господин Песков. Так, Запад, по словам чиновника, замалчивал, как восемь лет в Донбассе гибли мирные жители, в том числе старики и дети. Среди других примеров подобной «лжи» Дмитрий Песков назвал, в частности, сообщения западных СМИ и высказывания западных политиков о разрушении российской экономики санкциями, о двойниках Владимира Путина и его проблемах со здоровьем. «Потребляя всю эту информацию, никогда не нужно быть таким легковерным. Всегда нужно любую информацию подвергать сомнению и пытаться ее перепроверять в различных источниках»,— подытожил господин Песков.

Андрей Винокуров