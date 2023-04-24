Политинформация на высшем уровне

В понедельник общество «Знание» открыло свой пятый просветительский марафон «Время действий». Мероприятие ориентировано прежде всего на молодежь, и в офлайн-режиме на нем присутствуют в основном школьники. Первый день марафона во многом оказался посвящен политическому просвещению. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко наставлял молодежь, что каждый должен внести «свой вклад в победу». Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев напомнил, как США получали выгоду от всех мировых войн, а СССР создал свое ядерное оружие лишь в ответ на их действия. Врио главы ДНР Денис Пушилин объяснил, что нынешняя ситуация имеет свои корни в «государственном перевороте», выросшем из Евромайдана. Ну а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подробно рассказал, что такое ложь Запада и как с ней бороться.
Для своего пятого марафона «Знание» выбрало модный стиль киберпанк, который часто используется в фильмах и видеоиграх в жанре утопии и антиутопии. Выступлениям спикеров предшествовал видеоролик в сиренево-синих тонах, на кадрах которого можно было различить башни Кремля, металлическую фигуру балерины, мосты, небоскребы и т. д. Заканчивался ролик изображением дерева, тоже в ярких тонах и кубических формах, что наводило на мысль о его технологическом, а не природном происхождении. В целом же первый день марафона был в основном посвящен политическому просвещению.
С приветственной речью перед участниками марафона традиционно выступил первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко, который и курирует эту площадку, ставшую, по сути, реинкарнацией общества «Знание» советской эпохи. Он начал с привычного перечисления «войн» (первый замглавы АП регулярно произносит на публике именно это слово), которые, по его оценке, ведутся сейчас против России. Это и «горячая война в зоне специальной военной операции», и экономическая — в связи с санкциями, и информационно-психологическая, перечислял представитель Кремля. Марафон же называется «Время действий», так как России брошен «цивилизационный вызов», разъяснил он: «Цель у тех, кто пытается воевать сегодня с Россией, очень понятная. Они перестали ее скрывать: они хотят, чтобы Россия перестала существовать».
Основная же мысль, которую господин Кириенко доносил до участников марафона, состояла в том, что нынешняя ситуация — это «вызов для каждого из нас» и каждый должен найти свой способ внести «свой вклад в победу». Заодно он призвал молодежь не только идти путем импортозамещения, но и создавать принципиально новые технологии. «Сегодня первый выступающий — Алексей Евгеньевич Лихачев, руководитель "Росатома", который будет рассказывать о том, как когда-то, не так давно, знания превратились в создание мощнейшего ядерного щита нашей страны, который по сей день гарантированно защищает суверенитет нашей страны»,— анонсировал Сергей Кириенко выход на сцену следующего оратора.
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Господин Лихачев господина Кириенко не подвел. Его выступление началось как экскурс в историю исследования радиации: в его рассказе нашлось место и Марии Склодовской-Кюри, и Эрнесту Резерфорду. Дойдя же до «Манхэттенского проекта» (программа США по разработке ядерного оружия), глава «Росатома» добавил в свою речь и геополитический аспект. «Вообще, здесь можно немножко остановиться и посмотреть на историю сегодняшнего дня. Парадокс и одновременно закономерность состоит в том, что любая мировая война приводит к кратному увеличению сил Америки. Так было во время Первой мировой войны, когда были сформированы огромные задолженности европейских стран перед банками США и Соединенные Штаты фактически стали модерировать глобальный финансовый рынок. Так произошло и во время Второй мировой войны: и большое количество военных заказов, и финансовые займы, но еще и приток большого количества ученых»,— пояснил Алексей Лихачев, призвав в связи с этим при анализе текущей ситуации не забывать о том, что проблемы Европы и России приводят к росту экономической и политической мощи США.
Ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, по словам главы «Росатома», не имел никакого военного смысла, а являлся демонстрацией нового оружия Советскому Союзу. Советское же руководство взялось за разработку атомной бомбы только в ответ на действия США, а до того занималось в основном технологиями ядерной энергетики. Но это не помешало СССР в рекордные сроки добиться ядерного паритета, напомнил выступающий. «И когда я смотрю на эти документы, все время думаю: вот что было бы, если бы атомную бомбу делали по 44-му закону (закон о госзакупках.— “Ъ”)? Чиновники знают, о чем я говорю. Мы бы, наверное, до сих пор ее создавали»,— то ли искренне задумался, то ли призвал к каким-то государственным решениям Алексей Лихачев.
Еще одним спикером первого дня марафона стал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он сразу пояснил, что «все началось» не со специальной военной операции, а еще в 2014 году. «Почему Донецкая народная республика была создана? Зачем она была создана?» — обратился он к залу. «Я полагаю, что произошло вооруженное восстание за отстаивание своих интересов на востоке Украины, и с этого все началось»,— с готовностью ответил ему молодой человек в очках. «В 2014 году произошел изначально Евромайдан, который перерос в полноценный полномасштабный государственный вооруженный переворот по всей стране. Это заставило нас среагировать»,— скорректировал его версию господин Пушилин. А затем начал долгий рассказ о том, почему была провозглашена ДНР и зачем она присоединилась к России. Главная причина этих событий, по его версии, была в том, что украинские власти не пошли навстречу жителям Донбасса, когда они пытались добиться своих прав мирными демонстрациями. Всю эту историю Денис Пушилин излагал без кулуарных подробностей, но пообещал когда-нибудь написать более подробные мемуары.
Врио главы ДНР Денис Пушилин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Дмитрий Песков, как и Сергей Кириенко, тоже не побоялся произнести слово «война», заявив, что против России ведется ее гибридная разновидность. Противостояние же этим нападкам требует «креатива» и веры в свою правоту, подчеркнул пресс-секретарь президента. После этого он перешел к разоблачению «лжи», которую, по его словам, распространяют оппоненты России. «Первое — Россия во всем виновата в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь. Те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию. И они никогда не показывают у себя нашего президента Владимира Путина, когда он об этом рассказывает»,— просвещал молодежь господин Песков. Так, Запад, по словам чиновника, замалчивал, как восемь лет в Донбассе гибли мирные жители, в том числе старики и дети. Среди других примеров подобной «лжи» Дмитрий Песков назвал, в частности, сообщения западных СМИ и высказывания западных политиков о разрушении российской экономики санкциями, о двойниках Владимира Путина и его проблемах со здоровьем. «Потребляя всю эту информацию, никогда не нужно быть таким легковерным. Всегда нужно любую информацию подвергать сомнению и пытаться ее перепроверять в различных источниках»,— подытожил господин Песков.