В правительстве Индии сообщили о задержках при оплате российской нефти

Министр нефти Индии Панкадж Джейн сообщил, что индийские компании иногда сталкиваются с задержками при оплате российской нефти по цене выше лимита в $60 за баррель, установленного странами Запада. По словам министра, если цена на российскую нефть выше предельной, то компании сами ищут «альтернативные механизмы расчетов». Какие именно, не уточняется.

Как утверждает господин Джейн, большая часть российской нефти в Индию поступает по цене ниже $60 за баррель. Он также рассказал, что Индия стремится закупать нефть со скидками в других странах в зависимости от сорта сырья. «Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень. Мы не пользуемся западными услугами»,— заявил Панкадж Джейн журналистам (цитата по The Economic Times).

С 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти, соответственно). После введения ограничений бОльшая часть российского ресурса была перенаправлена в Китай и Индию. 12 марта источники Bloomberg сообщали, что Индия решила поддержать ограничения цен на нефть, но источники Reuters это не подтвердили. Агентство сообщало, что Россия и Индия перешли на эталон Dubai в торговле нефтью. По данным Reuters, индийский Bank of Baroda перестал проводить платежи за нефть выше потолка цен.

О развитии отношений двух стран — в материале «Ъ» «Россия и Индия нащупывают точки роста».

Лаура Кеффер