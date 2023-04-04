Reuters: индийский Bank of Baroda перестал проводить платежи за нефть выше потолка цен

С апреля государственный индийский банк Bank of Baroda перестал проводить платежи за российскую нефть выше установленного западными странами потолка цен на нее. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника.

По информации Reuters, в марте Bank of Baroda сообщил клиентам, что перестанет проводить платежи за российскую нефть, которые будут выше потолка цен. «Они отказали нам в проведении платежей за сырье, закупленное сверх предельной цены»,— сказал один из источников агентства.

По словам источников Reuters, ограничения на расчеты могут повлиять на решение продавцов перейти на оплату нефти в рупиях, по крайней мере за сырье, проданное по стоимости выше потолка.

5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть в размере $60 за баррель, который ввели Евросоюз, G7 и Австралия. С 5 февраля также начали действовать ограничения на стоимость нефтепродуктов — $45 за баррель и $100 за баррель на премиальную продукцию.

12 марта Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Индия решила поддержать ограничения цен на российскую нефть. 14 марта Reuters со ссылкой на собеседников в индийском Министерстве нефти сообщило, что страна не присоединилась к санкциям против России и не должна соблюдать их. Позже Bloomberg писало, что в январе 2023-го Индия закупала российскую нефть по цене $79,80 за баррель.

После введения ограничений Россия переориентировала поставки нефти на Азию, в том числе Индию. 28 марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Индию за 2022 год увеличились в 22 раза. На российскую нефть приходится около трети всего нефтяного импорта Индии. 29 марта стало известно, что «Роснефть» и Indian Oil Corp. подписали соглашение об увеличении поставок российской нефти в Индию. По информации Reuters, «Роснефть» будет продавать до 1,5 млн тонн нефти (11 млн баррелей) ежемесячно в новом финансовом году (начался 1 апреля).

О продажах российской нефти — в материале «Ъ» «Для Urals настала черная пятница».

Олеся Павленко