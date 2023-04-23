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Даниил Медведев стал третьей ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертой на третью строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Андрей Рублев сохранил за собой шестое место, Карен Хачанов опустился с 11-го на 12-е. Обновленный рейтинг опубликован на сайте ATP.

Лидеры рейтинга ATP:

  • Новак Джокович (Сербия) — 7135 очков;
  • Карлос Алькарас (Испания) — 6770;
  • Даниил Медведев (Россия) — 5240 (+1);
  • Каспер Рууд (Норвегия) — 5210 (-1);
  • Стефанос Циципас (Греция) — 5195;
  • Андрей Рублев (Россия) — 4280;
  • Хольгер Руне (Дания) — 4070;
  • Янник Синнер (Италия) — 3615;
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3405;
  • Тейлор Фриц (США) — 3290.

В первую сотню лучших теннисистов мира также вошли россияне Карен Хачанов (12) и Александр Шевченко (96).

Даниил Медведев только за 2023 год выиграл четыре титула ATP. Всего на его счету 19 побед на турнирах под эгидой ассоциации в одиночном разряде. В 2022 году он был первой ракеткой мира. Победитель US Open, финалист еще трех турниров Большого шлема, победитель Итогового турнира ATP, обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной.

Леонид Уварчев

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