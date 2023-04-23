Защитные комбинезоны потратили на врачей

Следственный отдел УФСБ по Ивановской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора регионального департамента здравоохранения Артура Фокина и его заместителя Алексея Буянкина, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, во время пандемии коронавируса они похитили 8 млн руб. из бюджета, заключив по завышенным ценам контракт на закупку концентраторов кислорода. Персонально господину Фокину еще вменяют растрату 620 защитных комбинезонов. По версии защиты, в материалах одни нестыковки.

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Уголовное дело было возбуждено УФСБ 26 апреля 2021 года, и вначале по нему проходил только директор санкт-петербургского ООО «Медрус» Юрий Ельчанинов, компания которого занималась оптовой торговлей медицинским оборудованием. Предпринимателя заподозрили в мошенничестве при поставках концентраторов кислорода ивановскому департаменту здравоохранения. Следует отметить, что в 2020 году в условиях пандемии коронавируса учреждениям, занимающимся предоставлением медицинских услуг, было разрешено проводить закупки необходимого для этого оборудования без обязательных конкурсов.

Проверив цены, по которым в департаменте закупали концентраторы кислорода, в УФСБ пришли к заключению, что они были завышены по сравнению со среднерыночными.

В январе 2022 года оперативники задержали Алексея Буянкина, а через три месяца — и его руководителя Артура Фокина. Всех троих обвинили в «особо крупном мошенничестве» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), посчитав, что при закупке оборудования было похищено 8 млн руб., которые фигуранты поделили между собой.

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Фото: Пресс-служба Правительства Ивановской области Артур Фокин

Фото: Пресс-служба Правительства Ивановской области

Второй эпизод, персонально вмененный господину Фокину, касается выдачи по его распоряжению ООО «УЗ "Областной диагностический центр"» 620 защитных медицинских комбинезонов на общую сумму 818 тыс. руб. Следствие посчитало, что в этом не было никакой необходимости, квалифицировав его как крупную растрату (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Обвиняемые, в свою очередь, утверждают, что действовали в сложных эпидемиологических условиях исключительно в рамках законодательства. Так, по словам адвоката Анны Котковой, в октябре 2020 года в связи с распространением нового штамма коронавируса «дельта» начался рост количества инфицированных, что привело к увеличению тяжелобольных пациентов, которым требовалась кислородная поддержка. К концу октября 2020 года ситуация настолько усугубилась, что объем потребления кислорода в больницах увеличился с 9 до 25 тонн в сутки. Поэтому решение о поставках концентраторов кислорода было продиктовано необходимостью скорейшего решения проблемы дефицита кислорода и недопущения массовой гибели людей из-за его отсутствия.

В тот период у департамента здравоохранения отсутствовали средства на приобретение оборудования, поэтому Юрий Ельчанинов согласился поставить его без заключения соответствующего контракта на свой страх и риск.

Как рассказали следствию главные врачи больниц, оборудование едва успевали монтировать — к нему тут же подключали больных.

Согласно отчетам департамента, благодаря концентраторам только в период с 23 октября по 31 декабря 2020 года были спасены жизни 3 923 человек. Сейчас оборудование продолжает эксплуатироваться.

Защита также утверждает, что, когда у департамента появились деньги и велась работа по заключению контакта на общую сумму всего 35 млн руб., подчиненные по распоряжению господина Фокина проанализировали цены на рынке на такое же оборудование, придя к выводу, что предложенные господином Ельчаниновым цены были ниже рыночных на 23%, или на 10 млн руб.

Что касается защитных комбинезонов, то, по версии адвокатов ООО «УЗ "Областной диагностический центр"», проводившего КТ-исследование легких пациентам с COVID, они передавались в долг для организации бесперебойной работы.

«Еще до возбуждения уголовного дела костюмы были возвращены в троекратном объеме,— отметила адвокат Коткова.— И это притом что на складах областного департамента здравоохранения в тот период имелся запас этих костюмов в 100 тыс. единиц, поэтому выдача 600 из них не сказалась на обеспечении сотрудников других медицинских организаций».

Тем не менее прокуратура Ивановской области утвердила обвинение по делу, направив его на рассмотрение в суд.

Алексей Соковнин