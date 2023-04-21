Главные новости за 17-21 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Бывшего главу Приволжского района Астраханской области Яхью Туктарова признали виновным в превышении должностных полномочий и продлили ему срок с шести до семи лет. Чиновника задержали в 2021 году; в мае прошлого года его признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве. По старому делу защитники бывшего чиновника подали очередную апелляцию, оспаривать новый приговор их клиент не намерен.

Саратовский областной суд рассмотрит жалобу на приговор экс-прокурору Андрею Пригарову. Апелляционную жалобу подала прокуратура региона.

Глава СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов намерен обжаловать приговор Южного военного суда бывшему руководителю следственного управления Михаилу Музраеву. Его осудили на 20 лет строгого режима за поджог дома губернатора Андрея Бочарова.

Саратовским застройщикам придется сократить расстояния до школ и паркингов ради разрешения на строительство. Соответствующие поправки приняли в облдуме. Теперь СК не смогут оформить необходимую документацию, если проект не предусматривает наличие школ, детских садов и парковок в шаговой доступности.

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор саратовской застройщице Галине Черновой. В конце 2021 года она и ее супруг Алексей Абасов были приговорены к 10 и девяти годам лишения свободы соответственно. Подсудимых признали виновными в хищении у дольщиков в особо крупном размере, организации и участии в преступном сообществе, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

Владелец саратовского ресторана «Кембридж» решил сменить название под давлением общественности.

В Волгограде подошел к концу концессионный проект по управлению системами водо- и теплоснабжения. Власти региона объявили, что бывший инвестор «вышел из проекта», которым теперь займутся компании, подконтрольные администрации.

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин отстранил от обязанностей руководителя следственного управления по Саратовской области Анатолия Говорунова.

Саратовский губернатор анонсировал новые уголовные дела из-за реконструкции Театра оперы и балета. Сроки сдачи объекта перенесли в очередной раз.

В Пензенской области депутата арестовали за попытку организации убийства мужа бывшей жены.

12% животноводческой продукции Саратовской области, которую проверил Россельхознадзор, не соответствует требованиям безопасности. В надзорном органе уверяют, что причина положения дел — ветеринарные лаборатории, где проверяется качество выпускаемой продукции.

Треть жилого фонда в Пензенской области старше 50-ти лет.

В Александрово-Гайском районе Саратовской области появится солнечная электростанция.

В Волгограде ввели режим ЧС после «воспламенения» газа в МКД. Пострадавших нет.

Около двух с половиной тысяч жителей Волгоградской области обратились к медикам с укусами животных за четыре неполных месяца этого года. Бешенство значительно распространилось среди домашних животных за последние 10 лет.

Пензенских таксистов обяжут перекрашивать машины в белый.

Балаковские чиновники продают «Особняк Зайцева» после иска от правительства. Комитет культурного наследия хотел обязать районных чиновников привести здание в порядок после пожара.