Саратовский областной суд рассмотрит две жалобы на приговор экс-прокурору Андрею Пригарову

Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор бывшему коллеге Андрею Пригарову – соответствующая информация появилась на сайте Кировского районного суда Саратова. Из документа следует, что жалоба поступила в инстанцию еще 14 апреля.

Бывший прокурор Кировского района был задержан накануне 2021 года по подозрению во взятке (ч.6 ст. 290 УК РФ). На протяжение следствия и суда господин Пригаров находился под домашним арестом. Бывшему госслужащему вменяли получение денег от руководства похоронной фирмы ООО «Ритуал». По версии гособвинения, прокурор ежемесячно получал по 500 тысяч рублей, которые затем через свое доверенное лицо – Олега Вартанова (обвинялся в посредничестве при передачи взятки; ч. 4, ст. 291.1 УК РФ) – реинвестировал в строительство прощального зала у Елшанского кладбища. В обвинительном заключении фигурировала сумма в 7,7 млн руб. Ключевым свидетелем обвинения по этому эпизоду выступал Михаил Шулекин. В своих первых показаниях он уверял, что, будучи руководителем городского МУСПП «Ритуал», якобы фактически основал одноименное частное предприятие, часть доходов которого и было предполагаемой взятой. В суде выяснилось, что в ходе предварительного расследования господин Шулекин менял показания 14 раз; в финальной редакции он лишь консультировал руководство ООО «Ритуал», но никакого отношения к принятию решений не имел. Председатель Кировского районного суда Антон Степанов не нашел состава преступления в действиях подсудимых по данному эпизоду.

В другом эпизоде фигурировал сруб возле природного парка «Кумысная Поляна». Гособвинение настаивало, что господин Пригаров получил строение мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предложим потерпевшему Алексею Чугунову помощь в уклонении от уголовного преследования. В результате господин Чугунов получил условный срок за то, что продал чужой земельный участок двум разным людям (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В суде потерпевший излагал разные версии произошедшего и даже ходатайствовал о возвращении дела на дополнительное расследование. По этому эпизоду Антон Степанов признал господина Пригарова виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы и 200-тсячном штрафу, однако отсрочил исполнение наказания до лета 2024 года, когда сыну экс-прокурора исполнится 14 лет. Правонарушение датировано августом 2013 года; срок давности по статьям соответствующей тяжести истекает менее чем через полгода. Если к тому моменту наказание не будет приведено в исполнение, то господин Пригаров избежит тюремного заключения.

Никита Маркелов