В Волгограде ввели режим ЧС после «воспламенения» газа в МКД

На территории городского округа Волгоград ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.

Решение приняли после «воспламенения бытового газа и возгорания квартиры» на втором этаже дома на ул. Титова, 9. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, никто не пострадал.

«Режим чрезвычайной ситуации позволяет оперативно принимать все необходимые решения, привлекать силы и средства сторонних организаций без проведения продолжительных согласований и формальных процедур», — объяснились чиновники.

Дарья Васенина