Кассационный суд оставил в силе приговор саратовским застройщикам

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор Галине Черновой без изменений и отказал в удовлетворении жалобы. Как сообщает пресс-служба инстанции, докладчиком на заседании выступила Светлана Пригарина. В конце 2021 года Галину Чернову и Алексея Абасова приговорили к 10 и 9 годам лишения свободы соответственно. Подсудимых признали виновными в хищении денежных средств дольщиков в особо крупном размере, организации и участии в преступном сообществе, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег. Подсудимые получили от 840 физических и юридических лиц более миллиарда рублей, но дома так и не построили. Еще трое фигурантов уголовного дела получили сроки от двух до трех лет; семерых суд оправдал.

Никита Маркелов