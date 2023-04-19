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Главу СУ СКР Саратовской области отстранили от обязанностей

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин отстранил от обязанностей руководителя следственного управления по Саратовской области Анатолия Говорунова. Об этом сообщает пресс-служба федерального органа.

Председатель Следкома провел по видеосвязи личный прием по вопросам расследования уголовных дел о нарушении жилищных прав заявителей из Энгельсского района. Многодетные семьи повторно обратились к генералу юстиции Бастрыкину по поводу выделения им земельных участков без необходимой инфраструктуры: «В СУ по Саратовской области расследуется уголовное дело о халатности. Заявители отметили, что их проблема не решена, а лица, причастные, по их мнению, к совершению преступления, к ответственности не привлечены».

Александр Бастрыкин послушал доклад Анатолия Говорунова и счел его работу неудовлетворительной. Генерал отстранил подчиненного, исполняющим обязанности назначил первого замруководителя саратовского СУ, генерал-майора юстиции Олега Мезрина. В кратчайшие сроки ему нужно представить руководителю федерального следственного управления отчет о продвижении дела.

Вторая группа заявителей просила уточнить срок, в который им дадут квартиры взамен признанных аварийными. По словам заявителей, дело о халатности завели, но ответственным никого не признали.

Александр Бастрыкин поручил проверить возможные факты хищения, при наличии оснований, заводить уголовные дела; представить план дальнейшей работы; пересмотреть состав следственно-оперативной группы.

Дарья Васенина

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