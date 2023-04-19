Саратовский губернатор анонсировал новые уголовные дела из за реконструкции Театра оперы и балета

Реконструкция Театра оперы и балета в этом году не закончится. Об этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал на заседании Саратовской областной думы в ходе отчета об итогах работы правительства за прошлый год.

По словам главы региона, проблемы с реконструкцией носят рукотворный характер: «То проектных решений нет, то рабочих недостаточно, то якобы сложности с документами». Губернатор назвал затягивание «искусственным» и добавил, что в правоохранительные органы уже направлен ряд обращений; а о реакции станет известно в ближайшие дни.

Реконструкцию театра начали в 2020 году; изначально власти сообщали, что работы закончатся в конце 2022 года; однако за несколько месяцем до того срока сдачу перенесли на 2023 год. После начала реконструкции представитель подрядчика ООО «Адепт Строй». Зенчик был признан виновным в передаче взятки сотруднику областного УФСБ. Суд признал, что он, действуя в интересах компании, в одном из саратовских кафе передал сотруднику областного УФСБ России 125 тыс. руб. Сумма являлась первой частью взятки в размере 6 млн руб. За незаконное вознаграждение сотрудник службы безо¬пасности должен был повлиять на должностных лиц заказчика работ ГКУ «Управление капитального строительства», чтобы сотрудники управления подписали в интересах ООО «Адепт Строй» акты о приеме выполненного заказа в рамках госконтракта. Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал Романа Зенчика на 3 млн руб., ООО «Адепт Строй» — на 20 млн руб.

Никита Маркелов