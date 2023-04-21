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Пензенских таксистов обяжут перекрашивать машины в белый

Депутаты пензенского Законодательного собрания на очередной восьмой сессии поддержали законопроект об обязательной раскраске автомобилей такси. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Речь идет об установлении требований к цветовой гамме кузова такси. Теперь он должен быть белого цвета. «Сейчас на территории Пензенской области работают 4 600 автомобилей такси, из них 2000 (43%) автомобилей имеют белый цвет», — уточнили в релизе заксобрания.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин объяснил, что решение приняли для того, чтобы «ограничить допуск на рынок такси автомобилей граждан, не являющихся перевозчиками c организованным безопасным пеpевозочным процессом и использующих для перевозки личный автомобиль в качестве дополнительного заработка». Господин Костин полагает, что таким образом рынок перевозок станет профессиональнее.

Дарья Васенина

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