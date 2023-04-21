С начала года в Волгоградской области с укусами животных пришли к медикам почти 2,5 тысячи человек

Около двух с половиной тысяч жителей Волгоградской области обратились к медикам с укусами животных за четыре неполных месяца этого года. Бешенство значительно распространилось среди домашних животных за последние 10 лет. О тенденции к росту предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В службе уточнили, что регион является эндемичным по бешенству: «С начала 2023 года количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов и ослюнений животными, составило 2460 человек, что на 45% превышает количество случаев за аналогичный период 2022 года и на 53% среднемноголетний уровень».

В этом году случаи заболевания людей бешенством в Волгоградской области не регистрировали.

Дарья Васенина