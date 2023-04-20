Избранник промахнулся

В Пензенской области депутата собрания представителей Сердобского района Алексея Петрова арестовали за организацию приготовления к совершению убийства по найму. Обвиняемый планировал «заказать» нынешнего мужа своей бывшей жены. Мужчину задержали во время передачи второго транша предполагаемому наемному убийце. Коллеги Алексея Петрова по заксобранию отказываются от комментариев. Супруг бывшей жены депутата рассказывает, что экс-муж преследовал женщину с момента ­расставания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело об организации приготовления к совершению убийства по найму (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбудил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Пензенской области полковник юстиции Владимир Игнатенков. Основанием стали материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ: их сотрудники передали в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ. В пресс-службе органа уточнили, что меру пресечения 48летнему Алексею Петрову определили на следующий после задержания день в Первомайском районном суде Пензы. Депутата поместили под стражу до 13 июня включительно. В картотеке суда информации об этом не содержится, связаться с инстанцией не удалось.

Правоохранители утверждают, что обвиняемый решил организовать убийство мужа бывшей супруги. Он якобы нашел предполагаемого киллера и предложил ему за убийство 200 тыс. руб. «Исполнитель, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ, получил от заказчика аванс в размере 35 тысяч рублей, а после предоставления информации о якобы совершенном убийстве — еще 65 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства обвиняемый обещал передать в мае 2023 года»,— говорится в релизе управления СК.Задержание провели вечером 13 апреля. Ночью в дежурную часть ГУ МВД по Пензенской области поступило сообщение о возбуждении уголовного дела.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Расследование находится на контроле и.о. руководителя следственного управления по Пензенской области Владимира ­Игнатенкова.

Алексей Петров является депутатом собрания представителей Сердобского района пятого созыва. Его выдвигало пензенское отделение КПРФ. В день, когда стало известно о произошедшем, коллеги обвиняемого по собранию представителей сказали «Ъ», что им ничего не известно о задержании и дальнейшей судьбе коллеги. Через несколько дней, ознакомившись с ситуацией, депутаты отказались от каких-либо комментариев. В обкоме партии уточнили, что пока не знают об уголовном деле. Связаться с первым секретарем пензенского обкома КПРФ Дмитрием Филяевым не удалось.

Предполагаемая жертва нанятого Алексеем Петровым киллера Максим Клименков рассказал «Ъ», что преследование его супруги бывшим мужем началось сразу после ее ухода от него в 2019 году. Получив развод, Наталья Клименкова продолжала какое-то время жить с обвиняемым, у пары родился сын.

Когда женщина съехала от бывшего супруга, тот, по словам господина Клименкова, начал пытаться всячески навредить ей. Как уточнил собеседник «Ъ», преимущественно Алексей Петров подавал на Наталью Клименкову, а также на ее друзей и знакомых заявления в полицию. В прошлом году женщина снова вышла замуж, и тогда обвиняемый переключился на нового супруга бывшей жены: «Он и на меня потом начал писать, что я якобы наркоман, а я даже не пью».

Максим Клименков уточнил, что Алексей Петров планировал «заказать» не только его, но и бывшую жену. О готовившемся покушении чета узнала от правоохранителей после задержания депутата. Заявление о приготовлении к убийству написал господин Клименков.

Дарья Васенина