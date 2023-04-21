Балаковские чиновники продают «Особняк Зайцева» после иска от правительства

В Балакове Саратовской области во второй раз выставили на торги объект охраны культурного наследия регионального значения "Особняк Зайцева". Тендер разместили на ГИС "Торги". В предыдущий раз приобрести здание предлагали в ноябре прошлого года.
Сегодня начальная цена здания составляет 1,226 млн руб (в 2022 году – 1,207 млн руб.). За эту сумму предлагают приобрести двухэтажное здание постройки начала XX века (введен в эксплуатацию в 1914м) по адресу ул. Братьев Захаровых, 92. Заявки принимают с сегодняшнего дня до 19 мая.
На первом этаже особняка когда-то была «конфеточная мастерская», а на втором - жилые комнаты. Последнее, что располагалось в здании, – отделение полиции. ОКН горел два раза - 31 марта и 2 апреля 2021 года.
13 апреля на администрацию Балаковского района комитет культурного наследия Саратовской области подал в Арбитражный суд иск с требованием привести "Особняк Зайцева" в порядок.
"На сегодняшний день действуют ограничения на проведение контрольно-надзорных мероприятий, в связи с этим комитет культурного наследия Саратовской области ведет активную исковую работу. В отношении объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Зайцева» было подано исковое заявление. Комитет обратился в Арбитражный суд Саратовской области с целью обязать собственника провести противоаварийные работы. Заявление принято к производству судом в текущем месяце, назначено предварительное заседание на май этого года", - уточнили в ведомстве.
Экс-глава градозащитного совета при Саратовской облдуме, краевед Алексей Голицын сказал "Ъ", что только проектно-сметная документация для восстановления особняка обойдется в семизначную сумму (работать с ОКН могут только аккредитованные организации, услуги которых значительно дороже, чем обычных строительных компаний): "Очевидно, что плачевное состояние особняка Зайцева в Балаково - не исключение, а, скорее, правило для объектов культурного наследия Саратовской области. В районных бюджетах просто не закладываются суммы ни на консервацию памятников, ни на их восстановление. То, что здание выставили на торги, не означает, что найдет собственник, готовый потратить миллионы на ремонт".