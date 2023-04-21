Балаковские чиновники продают «Особняк Зайцева» после иска от правительства

В Балакове Саратовской области во второй раз выставили на торги объект охраны культурного наследия регионального значения "Особняк Зайцева". Тендер разместили на ГИС "Торги". В предыдущий раз приобрести здание предлагали в ноябре прошлого года.

Сегодня начальная цена здания составляет 1,226 млн руб (в 2022 году – 1,207 млн руб.). За эту сумму предлагают приобрести двухэтажное здание постройки начала XX века (введен в эксплуатацию в 1914м) по адресу ул. Братьев Захаровых, 92. Заявки принимают с сегодняшнего дня до 19 мая.

На первом этаже особняка когда-то была «конфеточная мастерская», а на втором - жилые комнаты. Последнее, что располагалось в здании, – отделение полиции. ОКН горел два раза - 31 марта и 2 апреля 2021 года.

13 апреля на администрацию Балаковского района комитет культурного наследия Саратовской области подал в Арбитражный суд иск с требованием привести "Особняк Зайцева" в порядок.

"На сегодняшний день действуют ограничения на проведение контрольно-надзорных мероприятий, в связи с этим комитет культурного наследия Саратовской области ведет активную исковую работу. В отношении объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Зайцева» было подано исковое заявление. Комитет обратился в Арбитражный суд Саратовской области с целью обязать собственника провести противоаварийные работы. Заявление принято к производству судом в текущем месяце, назначено предварительное заседание на май этого года", - уточнили в ведомстве.

Экс-глава градозащитного совета при Саратовской облдуме, краевед Алексей Голицын сказал "Ъ", что только проектно-сметная документация для восстановления особняка обойдется в семизначную сумму (работать с ОКН могут только аккредитованные организации, услуги которых значительно дороже, чем обычных строительных компаний): "Очевидно, что плачевное состояние особняка Зайцева в Балаково - не исключение, а, скорее, правило для объектов культурного наследия Саратовской области. В районных бюджетах просто не закладываются суммы ни на консервацию памятников, ни на их восстановление. То, что здание выставили на торги, не означает, что найдет собственник, готовый потратить миллионы на ремонт".

Дарья Васенина