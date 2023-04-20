Лабораторная наработка

12% животноводческой продукции Саратовской области, которую проверил Россельхознадзор, не соответствует требованиям безопасности. Такие цифры привели в ведомстве и обратились к главе региона Роману Бусаргину. В надзорном органе уверяют, что причина положения дел — ветеринарные лаборатории, где проверяется качество выпускаемой продукции. По словам федеральных служащих, они уже три года доводят сведения до саратовских чиновников, но результата так и не увидели. Руководство региона утверждает, что держит ситуацию на контроле; представители депутатского корпуса считают, что устранить нарушения нужно в кратчайшие сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причиной ненадлежащего контроля за саратовским животноводством Россельхознадзор назвал ветеринарные лаборатории

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Причиной ненадлежащего контроля за саратовским животноводством Россельхознадзор назвал ветеринарные лаборатории

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в официальном письме попросила губернатора Саратовской области Романа Бусаргина усилить контроль за пищевой отраслью. Текст размещен на официальном сайте ведомства. По данным Россельхознадзора, более 18% животноводческой продукции региона, прошедшей через лаборатории структуры в минувшем году, признано не соответствующей требованиям качества; а почти 12% — требованиям безопасности. Специалисты федерального органа уверяют, что обнаружили в пищевых товарах «сальмонеллы, стафилококки, остатки лекарственных препаратов и запрещенных к использованию в России добавок, генномодифицированные организмы в кормах, фальсификацию растительными жирами, подмену сырьевого состава». В ведомстве уверяют, что в текущем году ситуация не изменилась.

В качестве примеров Россельхознадзор привел ряд предприятий региона. По сообщениям чиновников, «в колбасе и сосисках саратовской компании ООО «Комбинат „Дубки“» обнаружена микробная трансглютаминаза — фермент, запрещенный к использованию в России». По данным ИАС Seldon.basis, Россельхознадзор продолжает еще три проверки в отношении «Дубков». «В вареных сосис­ках ООО «Саратовский мясокомбинат „Ресурс“» обнаружен динитрокарбанилид — кокцидиостатик, применяемый не только для лечения паразитарных заболеваний, но и для искусственного повышения прироста массы тела птицы»,— пишут в ведомстве. С начала года, согласно открытым источникам, на предприятии проходили проверки Государственной инспекции труда и Роспотребнадзора. В продукции ООО «Молснабрегиона» «выявлены признаки фальсификации — жиры растительного происхождения». С начала года компанию проверяли Россельхознадзор и Роспотребназдор, но нарушений инспекторы не нашли. Сейчас в отношении компании ведется шесть ­проверок.

ООО «Милково», где также обнаружены фальсификаты, в прошлом году оказалось ответчиком по иску от военной прокуратуры. Предметом разбирательства стали растительные жиры, которые проверяющие нашли в продукции со склада одной из воинских частей. Суд признал ответственность предприятия по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических рег­ламентов»), но ограничился предупреждением.

Фигурантом судебного спора стала и другая упомянутая Россельхознадзором компания — ООО «МК». В мае прошлого года предприятие было оштрафовано за то, что поставило в калмыцкий кадетский корпус продукцию с маркировкой, которая «не отражает действительности». Предприятие подало апелляцию.

По мнению специалистов надзорного ведомства, причина недостаточного контроля со стороны региональных властей — работа ветеринарной службы региона. В Россельхознадзоре уверяют, что профильные лаборатории «не обладают необходимым уровнем оснащенности и нужными аккредитациями», что приводит к «неспособности выявить самые простые несоответствия в продукции». Якобы именно поэтому «из 23 тыс. происследованных проб лаборатории ветеринарной службы выявили отклонения всего в 69 (0,3%)». По данным надзорного ведомства, на территории региона аккредитовано лишь девять ветеринарных лабораторий из 37. «Однако даже у этих 9 учреждений отсутствуют методики для определения целого ряда антибиотиков, жирно-кислотного состава, микотоксинов, пестицидов и инсектоакарицидов, а также методики по диагностике болезни Ауэски, болезни Марека, вирусного энтерита норок, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и многих других опасных заболеваний»,— подчеркивают специалисты ­органа.

В Россельхознадзоре делают вывод: «В Саратовской области не создана целостная система контроля пищевой и биологической безопасности», а «крайне низкий уровень противоящурного иммунитета» не позволяет включить регион в досье во Всемирной организации здравоохранения и таким образом получить благополучный статус по заболеваемости ящуром. Надзорный орган сообщает, что уже три года информирует руководство региона о сложившейся ситуации, однако так и не дождался реакции. Теперь Россельхознадзор рекомендует ответственным чиновникам региона встретиться с руководителем ведомства Сергеем Данквертом. Речь идет о вице-губернаторе, который курирует вопросы агропромышленного комплекса, и руководителе управления ветеринарии. Должности занимают Роман Ковальский и Алексей Балалаев.

«Все, что необходимо, всем обеспечено. Те лаборатории, на которые возложены полномочия управления ветеринарии,— тех лабораторий достаточно; они аккредитованы. Все лаборатории на территории региона не обязаны иметь аккредитацию»,— прокомментировал «Ъ» ситуацию господин Ковальский. В управлении ветеринарии регионального правительства подтвердили «Ъ» слова зампреда, сославшись на нормы федерального законодательства. Чиновники ответили, что все лаборатории оснащены в соответствии с федеральным законодательством и лицензированы «на работу с микроорганизмами II–IV групп патогенности». Из упомянутых организаций 10 «аккредитованы в национальной системе Росаккредитации на проведение наиболее актуальных лабораторных исследований в области диагностики заразных болезней животных, из них 3 — на поведение ПЦР-диагностики». В ведомстве добавили: «Учитывая объемы и спектр проводимых лабораторных исследований, 10 аккредитованных лабораторий области полностью покрывают потребность региона в исследованиях, обеспечивают лабораторный контроль эпизоотического процесса по всем актуальным для нашего региона заболеваниям, в том числе по африканской чуме свиней, гриппу птиц, нодулярному дерматиту, бешенству и т.д.». По словам госслужащих, «болезнь Ауески,­ вирусный энтерит норок и ряд других неактуальны для региона», а при необходимости регион пользуется возможностями федеральных лабораторных учреждений. «Все ветеринарные лаборатории области осуществляют свою деятельность (проводят лабораторные исследования), исключительно используя утвержденные федеральным центром методики»,— заключили в ­управлении.

Член аграрного комитета Саратовской областной думы Станислав Денисенко рассказал «Ъ», что регулярно обсуждает с избирателями качество продукции, но зашкаливающего числа жалоб он замечал. «Технологии контроля за продуктами питания шагнули вперед. В лаборатории должно поступать новое оборудование, которое могло бы делать анализы на все те элементы, примеси, которые сегодня существуют в пищевой промышленности»,— сообщил «Ъ» господин Денисенко и добавил, что обращение Россельхознадзора следует расценивать как задачу для власти на кратчайший срок, «чтобы навести порядок в этой ­отрасли».