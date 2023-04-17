Злоупотребление прибавило год

Бывшего главу Приволжского района Астраханской области Яхью Туктарова признали виновным в превышении должностных полномочий и продлили ему срок с шести до семи лет. Чиновника задержали в 2021 году; в мае прошлого года суд первой инстанции признал его виновным в незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве; после заседания апелляционной инстанции приговор вступил в силу. Защита подсудимого подала кассационную жалобу, но новый приговор подсудимый обжаловать пока не намерен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд приговорил Яхью Туктарова к отбыванию наказания в колонии общего режима

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд приговорил Яхью Туктарова к отбыванию наказания в колонии общего режима

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывшего главу Приволжского района Астраханской области Яхью Туктарова признали виновным в совершении пяти эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР региона. Дело в Приволжском районном суде рассмотрела судья Лилия Бавиева.

Суд установил, что Яхья Туктаров в период с декабря 2017 года по февраль 2021-го издавал распоряжения о списках премированных сотрудников администрации, куда незаконно включал и себя. Таким образом он получил больше 560 тыс. руб. «Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области»,— уточнили в пресс-службе СУ СКР Астраханской области.

В мае 2022 года Яхью Туктарова осудили за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним приговор за пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) получил ранее судимый директор ООО СК «Юг-Альянс» Наиль Ажмуллаев. Яхье Тактарову суд дал тогда шесть лет общего режима и штраф 850 тыс. руб., директору — три с половиной года общего режима и штраф 700 тыс. руб. Теперь в совокупности срок Туктрова вырос до семи лет общего режима с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

В приговоре судьи Ленинского районного суда Астрахани Елены Мухлаевой сказано, что подсудимый Туктаров в 2012 году предложил знакомым зарегистрировать строительную фирму. В 2018-м он уговорил Наиля Ажмуллаева занять место гендиректора ООО СК «Юг-Альянс».

«Туктаров Я.Р. же в период с 14.11.2016 по 31.12.2020, заинтересованный в извлечении прибыли, действуя умышленно, вопреки запретам, распространяющимся на него как на должностное лицо, участвовал лично и через доверенных лиц в управлении обществом, давая указания генеральным директорам и сотрудникам»,— говорится в документе.

Будучи главой Приволжского района, подсудимый Туктаров оказывал СК «Юг-Альянс» покровительство, способствуя в предоставлении обществу льгот и преимуществ в заключении и оплате муниципальных контрактов с администрацией Екатериновского района.

По версии следствия, в декабре 2019 года между министерством образования и науки Астраханской области и главой МО было заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание дополнительных мест в детских садах в Приволжском районе.

Совет района принял решение о покупке нежилого здания на территории МО «Яксатовский сельсовет». Покупателем выступило управление образования, молодежной политики и спорта администрации Приволжского района.

«В период с 2018 года до ноября 2020 года строительной фирмой ООО СК „Юг-Альянс“, фактическим руководителем которой являлся Яхья Туктаров, построен детский сад на 60 мест, не обеспеченный отоплением и горячей водой»,— говорится в релизе регионального СУ СКР. Далее подсудимый Туктаров потребовал от начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации подписать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. МО купило здание за 40 млн руб. Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.

Согласно данным kartoteka.ru, в 2007-м ныне 45летний Яхья Туктаров открыл ООО «Вега» (грузоперевозки, общестроительные работы); — с 2009-го по 2015-й — директор МУП «Дирекция по благоустройству и озеленению Приволжского района»; — с 2015-го по 2016-й — директор МБУ «Дирекция ЖКХ Приволжского района». В 2015 году награжден Почетной грамотой думы Астраханской области. Пост главы Приволжского района господин Туктаров занимает с 14 ноября 2016 года.

Среди руководства МУП «ДБОПР», где экс-глава района был директором, числится Дамир Абдуллаев, а гендиректор ООО СК «Юг-Альянс» — Исмагулова (Абдуллаева) Ильмира Дамировна. В МБУ «Дирекция ЖКХ», где подсудимый Туктаров был директором, госпожа Исмагулова исполняла обязанности в этой же должности.

С июня 2021 года Яхья Туктаров находится в СИЗО.Решение по делу «Юг-Альянса» вынесли 18 мая 2022-го, апелляционный суд Астраханского областного суда оставил приговор в силе 18 августа того же года.

Адвокат Яхьи Туктарова Дмитрий Лебедев уточнил «Ъ», что его клиент присутствовал на прошедшем заседании лично и не планирует обжаловать приговор. Решение по делу СК «Юг-Альянс» представители подсудимых Туктарова и Ажмуллаева оспаривают в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Заседание назначено на 20 апреля.

Дарья Васенина