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Четвертая солнечная электростанция появится в Саратовской области

В Александрово-Гайском районе Саратовской области появится солнечная электростанция. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства инвестиционной политики региона.

Возведением объекта займется ООО «Юнигрин пауэр». Мощность электростанции составит 72 МВт. Начать поставки энергии планируют в конце 2025 года.

«Сейчас в регионе работают 4 солнечные электростанции в Новоузенском, Ершовском, Пугачевском и Дергачевском районах общей суммарной мощностью свыше 100 МВт. Новая электростанция станет самой крупной из них», — говорится в релизе.

Вырабатываемую энергию будут распределять по всей России. Проект даст области 20 рабочих мест: «...а также сделает район привлекательным для туристов», — отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.

Дарья Васенина

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