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Треть жилого фонда в Пензенской области старше 50-ти лет

Городской жилой фонд в Пензенской области составляет две трети общего жилья в регионе. Это следует из данных, которые накануне опубликовал Пензастат. Согласно данным ведомства, за минувший год объем пригонных для проживания квадратных метром увеличился на 1,3% и составил 41,9 милн.

В общей сложности фонд насчитывает 734,8 тысячи квартир, 95% которых приватизированы; осталные 5% состоят на балансе государственных иди муниципальных органов власти. При этом, 35% всех домов в регионе составляют дома, построенные после 1995 года, а 33% — дома старше 1971 года. На одного гражданина в области приходится в среднем 33,6 квадратных метров общей площади жилых помещений; в позапрошлом году этот показатель составлял 32,5 метров.

Никита Маркелов

Никита Маркелов

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