Глава Duracell Russia подтвердил информацию об уходе бренда из России

Генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил Telegram-каналу «Подъем» подлинность письма, в котором он сообщает об уходе компании из РФ. Ранее письмо господина Коротаева, адресованное бизнес-партнерам Duracell, опубликовал Telegram-канал Mash. При этом представитель одного из официальных дилеров Duracell в России, ООО «Колорс груп», заявил ТАСС, что компания не получала уведомлений о прекращении работы Duracell в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Уважаемые бизнес-партнеры, настоящим ООО "ДЮРАСЕЛЛ РАША" выражает вам (бизнес-партнерам.— "Ъ") свое почтение и с большим сожалением сообщает о том, что наши акционеры сообщили об уходе с российского рынка и прекращении бизнес Duracell в России в соответствии с российскими законами и правилами»,— говорится в опубликованном Mash письме.

В письме господин Коротаев также просит бизнес-партнеров предоставить Duracell документы для проведения окончательных взаиморасчетов. Duracell прекратит продажу любой продукции компании в России, расторгнет все коммерческие контракты в РФ в одностороннем порядке и распродаст запасы оставшихся в России товаров, уточнил гендиректор.

«Это подлинное письмо, но я не смогу дать никаких комментариев. Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали»,— сказал господин Коротаев изданию «Подъем», комментируя публикацию Mash.

Duracell выпускает батарейки, аккумуляторы и бытовые гальванические элементы с 1930 года. Компанией владеет американский холдинг Berkshire Hathaway. В мае 2022-го Минпромторг внес Duracell в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, но 4 июля исключил компанию из списка, потому что она продолжила работу в РФ.

Эрдни Кагалтынов