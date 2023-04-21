Главные новости к утру 21 апреля

Минобороны сообщило, что взрыв в Белгороде произошел из-за нештатного падения боеприпаса с Су-34. Пострадали два человека, выявлены разрушения в четырех квартирах. На месте взрыва образовалась воронка радиусом 20 м. Подробности ЧП

Польша и страны Балтии предложили отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы, сообщает EuObserver. Эти страны в совместном письме выступили за запрет импорта российского газа, в том числе СПГ, и алюминия, а также призвали расширить критерии для включения россиян в санкционный список.

Разведка Украины планировала проведение «тайных атак» на российские объекты в Сирии при помощи курдов, сообщает The Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона. Согласно им, Владимир Зеленский в итоге распорядился приостановить планирование атак.

Как стало известно «Ъ», Continental, владеющий заводом шин в Калуге, подписал соглашение о продаже доли в своем российском дистрибуторе с АО «Промышленные активы С8». Эта компания связана с S8 Capital Армена Саркисяна, занимающейся гослотереями.

В водах у Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно. На борту было 25 человек, четверо считаются пропавшими без вести. Остальных спасли, из них двое получили легкие ожоги. Причина пожара неизвестна.

Поддельные копии сервисов, призванных обойти удаление российских приложений из магазина Google Play, появляются в самом же Google Play, заметил «Ъ». В магазине есть приложения, копирующие бренды RuStore, RuMarket и «Сбол».

По данным Forbes, за 2022 год уменьшилось состояние 13 российских миллиардеров, они потеряли $8,5 млрд. Самые большие потери понес Павел Дуров — $3,6 млрд.

США рассматривают ограничение касающихся Китая инвестиций, которые могут нести риски для нацбезопасности, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она заверила, что Вашингтон не стремится к полному разделению двух стран в экономике, так как это грозит катастрофическими последствиями.

Как узнал «Ъ», в Москве арестовали экс-майора МВД Ивана Рыбина, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно передавал персональные данные, и в его деле упоминается фамилия убитой осенью журналистки Дарьи Дугиной.

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Обвинения в отношении Ханны Гутьерес-Рид, отвечавшей за оружие на съемках фильма, оставили в силе, ей грозит до 18 месяцев лишения свободы.

Россельхознадзор с 21 апреля запретил поставки молочной продукции из Киргизии из-за ее ненадлежащего качества. Ведомство заявило, что на киргизских предприятиях нет системы прослеживаемости происхождение сырья, а компании используют молоко без документов и хранят продукцию без маркировки.

О предстоящих 21 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».