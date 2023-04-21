Глава Минфина США допустила ограничение связанных с Китаем инвестиций

Власти США рассматривают ограничение касающихся Китая инвестиций, которые могут нести риски для национальной безопасности, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она заверила, что Вашингтон не стремится к полному разделению двух стран в экономической сфере, так как это грозит катастрофическими последствиями.

«Мы также тщательно проверяем иностранные инвестиции в Соединенные Штаты на предмет рисков для национальной безопасности и предпринимаем необходимые шаги для реагирования на эти риски. И мы рассматриваем программу ограничения некоторых исходящих из США инвестиций в сфере ряда чувствительных технологий, оказывающих непосредственное влияние на национальную безопасность»,— рассказала министр в ходе выступления в университете Джонса Хопкинса (цитата по ТАСС).

Госпожа Йеллен сказала, что предпринимаемые США меры не направлены на получение «несправедливого конкурентного преимущества» в экономике, хотя и могут повлиять на нее. «Мы не пойдем на компромисс относительно данных опасений, даже если из-за них мы вынуждены поступаться экономическими интересами»,— пояснила она, при этом подвернув, что США «не стремятся отделить свою экономику от китайской».

О том, что США готовят меры регулирования американских инвестиций в Китае, на этой неделе сообщило Politico. По его данным, беспрецедентные меры, ограничивающие инвестиции, официально будут представлены в апреле. Предполагается, что от компаний потребуют уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические фирмы и запретит некоторые сделки в таких важных секторах, как производство микрочипов.

Об отношениях КНР со странами Запада в публикации «Ъ» «Китай готов отобрать у Запада самое редкое».

Лаура Кеффер