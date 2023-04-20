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Коммерсантъ FM
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Сейм Латвии запретил торжества на 9 мая

Парламент Латвии (сейм) в срочном порядке принял закон о запрете проведения 9 мая массовых праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов в общественных местах. Помимо этого, документ предусматривает запрет на использование в этот день любой пиротехники.

«В наших интересах предотвратить события, которые подрывают наши ценности, раскалывают общество, прославляют военную агрессию и способствуют ложному освещению исторических событий»,— заявила председатель комиссии сейма по правам человека и связям с общественностью Иева Бранте.

В пресс-службе сейма указали, что 9 мая можно проводить мероприятия, чтобы выразить солидарность с украинским народом и почтить память тех, кто пострадал и погиб на Украине. Кроме того, разрешены мероприятия, которые «не принижают» ценности Латвии и не несут угрозу ее национальным интересам.

9 мая 2022 года в Латвии объявили Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине. Тогда же парламент страны разрешил снести памятник советским освободителям Риги.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Рига освобождается от освободителей».

Григорий Лейба

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