Китайский язык в России

20 апреля по инициативе ООН отмечается День китайского языка — одного из шести официальных языков организации. Китайский является самым распространенным современным языком. По данным онлайн-справочника по языкам мира Ethnologue, на нем говорят более 1,3 млрд человек.

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По данным последней переписи населения, 17,6 тыс. жителей России считают китайский родным языком. Говорят на китайском 59,2 тыс. человек, примерно столько же, сколько и на белорусском. При этом почти каждый второй (24,7 тыс.) отметил, что использует китайский в повседневной жизни.

Как сообщало в июле 2022 года Минобрнауки, около 22 тыс. российских студентов изучают китайский язык в 142 российских вузах.

Ведущие вузы по изучению китайского языка:

Санкт-Петербургский государственный университет

Казанский федеральный университет

Российский университет дружбы народов

Иркутский государственный университет

Дальневосточный федеральный университет

МГУ имени Ломоносова

Изучение осуществляется в рамках направлений «лингвистика» и «перевод и переводоведение». Есть возможность учить китайский и у студентов смежных направлений и специальностей («международные отношения», «филология», «востоковедение и африканистика» и другие).

По данным ведомства на декабрь, в китайских университетах обучается 6,48 тыс. студентов из России. В российских образовательных организациях по всем формам обучения, в том числе в зарубежных филиалах российских вузов и совместных образовательных организациях — более 32,5 тыс. граждан Китая. Количество совместных российско-китайских образовательных программ в 2021–2022 годах возросло на 20%, c 79 до 95. Количество совместных образовательных учреждений увеличилось с 12 до 18.

В 2019 году китайский язык был впервые включен в перечень предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. Как сообщал Рособрнадзор, на тот момент его изучали более 17 тыс. школьников в 168 школах в 24 регионах России. К 2021 году их количество увеличилось до 91 тыс.

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География экзамена также расширилась. Если в 2019 году китайский сдавали в основном ученики из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Новосибирска, в 2022 году ЕГЭ прошел в 60 регионах.

Соцопросы фиксируют рост интереса к китайскому. Он вошел в топ-5 по популярности среди изучающих иностранные языки. По значимости для карьеры и перспективности для обучения детей китайский уступает только английскому.

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob фиксирует, что за последний год число вакансий с требованием знания китайского языка выросло в два раза. При этом владение китайским в среднем увеличивает заработок специалиста на 18%.

Разница в зарплатах специалистов со знанием и без знания китайского языка

Позиция Без знания китайского (тыс. руб.) Со знанием китайского (тыс. руб.) Выше в среднем (%) Менеджер по продажам 95-160 100-180 10 Менеджер ВЭД 80-130 90-150 13 Менеджер по закупкам 70-110 90-150 28 Логист/менеджер по логистике 70-100 80-130 18 Источник: Superjob, данные на февраль 2023 года.