Вице-мэр Воронежа Марина Плиева увольняется из администрации по семейным обстоятельствам

Вице-мэр Воронежа и полномочный представитель главы облцентра в гордуме Марина Плиева покидает администрацию города. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа. Там пояснили, что госпожа Плиева написала заявление об увольнении по собственному желанию, и оно уже подписано. В качестве причины ухода госпожи Плиевой в мэрии назвали «семейные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья близкого родственника». Последний день работы Марины Плиевой в мэрии — завтра, 21 апреля.

Марина Плиева непрерывно работает в администрации Воронежа с июля 2004 года. Трудилась на посту начальника управления разработки нормативно-правовой базы местного самоуправления, затем была начальником административно-правового управления, замглавы администрации, директором департамента общественной безопасности, полпредом главы Воронежа в гордуме — руководителем правового управления.

В 2009 году на Марину Плиеву было совершено покушение. Киллер, поджидавший чиновницу у подъезда, выпустил по ее служебной «Волге» четыре пули из пистолета. Тяжелое ранение получил водитель Игорь Хромых, сама госпожа Плиева не пострадала. О результатах расследования преступления не сообщалось.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Вице-мэра подстерегли у подъезда».

Мария Старикова