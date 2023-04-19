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Коммерсантъ FM
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Ряд российских военкоров и экспертов получили посылки с подозрительными бюстами

Несколько российских военных экспертов получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку, от взрыва которой погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил «РИА Новости» доктор военных наук Константин Сивков, которому тоже пришла такая посылка — с бюстом маршала Георгия Жукова.

Константин Сивков в 2018 году

Константин Сивков в 2018 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Константин Сивков в 2018 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Он рассказал, что ее отправили через СДЭК. «Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники… Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский»,— утверждает он.

По его словам, отправителем всех посылок был один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска. Господин Сивков уточнил, что такие посылки пришли «целому ряду известных людей — одному крупному философу, ряду военкоров и военных экспертов». Называть их фамилии он отказался «ввиду тайны следствия». Он счел отправку посылки «акцией устрашения, организованной силами СБУ или ГУР Генштаба Украины».

2 апреля произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1, где Владлен Татарский выступал с лекцией. Он погиб, пострадали более 40 человек. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позднее его переквалифицировали на ст. 205 УК РФ (теракт). В рамках дела арестовали Дарью Трепову, которая принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Установленные лица».

Лаура Кеффер

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