Юриста липецкого реготделения ЛДПР, подозреваемого в насилии над падчерицей, отправили под домашний арест

Советский райсуд Липецка, рассмотрев ходатайство следователя об аресте 42-летнего жителя города по делу о насилии над 13-летней падчерицей, отправил подозреваемого под домашний арест. Об этом сообщило Gorod48. Причины такого решения не раскрываются.

По данным регионального отделения ЛДПР, речь идет о юристе отделения Денисе Власове. По сведениям Gorod48, дело возбуждено по признакам насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ; до 20 лет лишения свободы). Издание отметило, что юрист в начале января планировал уехать в зону спецоперации, а уголовное дело было возбуждено 9 марта. Подозреваемого якобы задержали в начале апреля в Москве. Представляющий его интересы адвокат Андрей Колтаков не стал комментировать уголовное дело.

В реготделении партии сообщили, что в последний раз Денис Власов «выходил на связь с ЛДПР из военного госпиталя, переслав справку о ранении»: «О дальнейшей его судьбе мы знаем только со слов адвоката. Чтобы партию не обвиняли в давлении на следствие, ЛДПР не будет комментировать расследование по предъявленным ему обвинениям, равно как и слова отца падчерицы, однако обращаем внимание на тот факт, что домашний арест подозреваемый отбывает у тещи, бабушки девочки».

«Одновременно с этим обращаем внимание на то, что тиражируют эту новость политические оппоненты, члены коммунистической партии, а также лица, исключенные из ЛДПР за предательство интересов партии,— утверждают в реготделении.— При этом новость связывают исключительно с партийной принадлежностью подозреваемого и общественной деятельностью, которую тут осуществлял в рамках судов с губернатором и по отмене системы QR-кодов».

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