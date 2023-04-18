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«Уралхиммаш» планирует расшить свое присутствие на рынке Индии

ПАО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения, Екатеринбург) планирует расширить свое присутствие на рынке Индии. Как сообщается на сайте завода, гендиректор УК УЗХМ Тамара Кобаладзе и глава аналитического управления компании Алексей Варакин провели переговоры с представителями производственных и инжиниринговых компаний, занятых в нефтегазовой и химической отраслях Индии.

Речь идет о таких компаниях, как Stalwart International Private Limited, Dipesh Engineering Works, AJR Oil&Gas Engineering Services, Ajmera&Co и одним из крупнейших индийских финансовых конгломератов Essar Group. Сообщается, что все компании готовы развивать взаимодействие с «Уралхиммашем».

«"Уралхиммаш" готов не только к продаже оборудования индийским заказчикам, но и, в большей степени, нацелен на стратегическое развитие двухстороннего сотрудничества в части создания необходимого оборудования, с учетом того, что у нас все есть для расширения производственных мощностей», – рассказала госпожа Кобаладзе.

Напомним, в марте 2023 года «Уралхиммаш» принял участие в участие в форуме ARDA Week, где встретился с игроками рынка переработки нефти и газа стран Африки. Заявлялось, что завод планирует начать поставки своей продукции в страны Африки.

«Уралхиммаш» выпускает шаровые резервуары, реакторное, колонное, теплообменное, емкостное оборудование, контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов, аппараты с вращающимися барабанами и другое оборудование. В 2022 году завод перешел под управление УК «УЗХМ», которая намерена расширить портфель зарубежных заказов, модернизировать производство и нарастить ассортимент.

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