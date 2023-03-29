«Уралхиммаш» планирует поставлять продукцию в Африку

ПАО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения, Екатеринбург) планирует начать поставки своей продукции в страны Африки, говорится в сообщении завода. На сайте компании указано, что «Уралхиммаш» принял участие в форуме ARDA Week 2023, организованном Африканской ассоциацией переработчиков (African Refinery&Downstream Association).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Формирование портфеля заказов Уралхиммаша должно органично соотноситься с его экспортной экспансией, а диверсификация экспорта в настоящий момент естественна именно на дружественные территории, такие как страны БРИКС и, конечно, в их числе ЮАР, а также многие другие государства Африки», — рассказала генеральный директор УК УЗХМ Тамара Кобаладзе.

Госпожа Кобаладзе также отметила, что личные контакты, которые были получены на выставке, могут стать «основой для успешного обеспечения присутствия "Уралхиммаша" на африканском рынке».

«Уралхиммаш» выпускает шаровые резервуары, реакторное, колонное, теплообменное, емкостное оборудование, контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов, аппараты с вращающимися барабанами и другое оборудование. В 2022 году завод перешел под управление УК «УЗХМ», которая намерена расширить портфель зарубежных заказов, модернизировать производство и нарастить ассортимент.

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