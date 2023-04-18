Мосгорсуд оставил журналиста WSJ Эвана Гершковича в СИЗО

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Решение о его аресте суд признал законным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседание прошло в закрытом режиме. На него пустили журналистов, а также представителей посольства США, в том числе посла Линн Трейси.

ФСБ сообщила о задержании господина Гершковича в Екатеринбурге 30 марта. Как утверждает спецслужба, он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. 11 апреля власти США признали журналиста неправомерно задержанным, что дает им основание действовать в интересах его освобождения. Посла США пустили посетить его в СИЗО вчера, 17 апреля.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Американскому журналисту придали статусности».

Лаура Кеффер