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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд оставил журналиста WSJ Эвана Гершковича в СИЗО

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Решение о его аресте суд признал законным.

Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседание прошло в закрытом режиме. На него пустили журналистов, а также представителей посольства США, в том числе посла Линн Трейси.

Чем известен задержанный ФСБ американский журналист Эван Гершкович

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ФСБ сообщила о задержании господина Гершковича в Екатеринбурге 30 марта. Как утверждает спецслужба, он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. 11 апреля власти США признали журналиста неправомерно задержанным, что дает им основание действовать в интересах его освобождения. Посла США пустили посетить его в СИЗО вчера, 17 апреля.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Американскому журналисту придали статусности».

Лаура Кеффер

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