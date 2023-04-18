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Коммерсантъ FM
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Посол США в РФ Трейси приехала на судебное заседание по делу журналиста WSJ Гершковича

Посол США в России Линн Трейси приехала в Мосгорсуд на рассмотрение апелляционной жалобы защиты журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича на решение суда о его аресте.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Эван Гершкович

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

17 апреля госпожа Трейси посетила Эвана Гершковича в московском СИЗО «Лефортово». До этого, согласно заявлениям американской стороны, консульский доступ к журналисту сотрудникам дипмиссии США не предоставлялся.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. ФСБ утверждает, что по заданию американских властей журналист собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей лишение свободы до 20 лет. 30 марта американского журналиста отправили в Москву, где суд вынес решение о его заключении под стражу.

Госдеп США признал Эвана Гершковича «неправомерно задержанным». Это позволяет американской стороне, в частности, рассматривать обмен с привлечением третьих стран.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Американскому журналисту придали статусности».

Александр Кислов

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