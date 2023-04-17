Следствие упрекнули в несостоятельности

В Нижегородской области за последний год не выявлено преступлений по специальным статьям о преднамеренном или фиктивном банкротстве. Арбитражные управляющие жалуются, что полиция недостаточно эффективно расследует их материалы с признаками преступлений или не расследует вовсе: как правило, следствие не укладывается в 30-дневные сроки проверок. В свою очередь представители правоохранительных органов отметили сложности в расследовании таких дел и отсутствие методик. Если уголовные дела и возбуждаются, то не по спецбанкротным статьям, а по фактам мошенничества, растраты или другим преступлениям против собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В полиции утверждают, что доводят до суда единичные дела о криминальных банкротствах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В полиции утверждают, что доводят до суда единичные дела о криминальных банкротствах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области арбитражные управляющие, представители МВД и Следственного комитета обсудили проблемы расследования криминальных банкротств. По полицейской статистике, число уголовных дел по ст. 195, 196 и 197 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство) стабильно падает.

Как рассказал врио заместителя начальника кафедры предварительного расследования Нижегородской академии МВД Роман Поздышев, в 2022 году в России было выявлено 154 преступления (–29%), установлено 123 подозреваемых (–21,7%), направлено в суд 73 уголовных дела. Ущерб от криминальных банкротств в 2022 году составил 4,8 млрд руб., возмещено 1,8 млрд руб. В январе-феврале 2023 года было выявлено 31 преступление (–6,1%), полицейские установили 13 подозреваемых (–13%) и направлено в суд три уголовных дела.

«Из года в год ситуация примерно одинаковая, сильно она не отличается. Каждый год значительную долю занимают преступления, связанные с преднамеренным банкротством, а фиктивное банкротство — почти эксклюзивная статья», — сообщил Роман Поздышев.

В пятерку регионов с максимально эффективными показателями расследования подобных дел вошли Москва, Московская область, Татарстан, Волгоградская и Омская области. Нижегородская область в середняках по расследованию криминальных банкротств. Начальник контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики областного ГСУ МВД Евгений Фетисов рассказал, что за последние два-три года в Нижегородской области одновременно расследуется до четырех уголовных дел по спецбанкротным статьям. При этом в 2022 году новых уголовных дел не возбуждалось.

Вместе с тем ни одно ранее возбужденное уголовное дело закрыто не было: все они либо расследуются, либо были направлены в суды, и оправдательных приговоров по ним не выносилось, подчеркнул Евгений Фетисов.

Основанием для расследований являются заключения арбитражных управляющих, которые, изучив материалы о банкротстве, направляют их следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе.

Впрочем, сами арбитражные управляющие пожаловались на нежелание органов МВД расследовать подобные дела. Один из арбитражных управляющих сообщил, что за 20 лет лет егопрактики по представленным им заключениям о наличии признаков криминальных банкротств ни одного уголовного дела возбуждено не было.

Член ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Дмитрий Асафов добавил, что его заявление о предполагаемом неправомерном получении сельхозсубсидий вообще спустили участковому, а другие материалы часто терялись на низовом уровне в различных районных отделениях, и сроки проверки затягивались. Арбитражный управляющий и адвокат Дмитрий Беляков также рассказал, что ни одно из уголовных дел по его заявлениям не было возбуждено именно по спецбанкротным статьям — в основном, следствие квалифицирует их по другим уголовным составам против собственности, например, по мошенничеству.

Он добавил, что у следствия нет четкой методики расследования подобных дел, а заявления долго ходят по разным инстанциям, при этом следователи иногда прямо говорят, что у них «полно настоящей работы и настоящих преступников».

Поэтому банкротные дела идут в совокупности с другими статьями, по которым у полиции наработана практика. Адвокат подчеркнул, что сами представители МВД говорили о том, что банкротные составы «весьма запутанные» и требуют высокой квалификации следственных органов и суда, а полиция и так перегружена текущей работой.

Начальник кафедры предварительного расследования Нижегородской академии МВД Татьяна Николаева вступилась за коллег. «Безусловно, проблема существует. Мы не говорим, что арбитражные управляющие предоставляют недостаточный объем информации. Но мы не можем полностью положиться на достоверность этих данных. Чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, мы должны знать, что лицо установлено и имеет умысел на преступление. Каждый материал возвращается обратно для доработки. Принять решение о возбуждении уголовного дела в течение трех, десяти и тридцати суток (сроки доследственной проверки, — „Ъ“) практически невозможно», — объяснила госпожа Николаева.

Евгений Фетисов добавил, что сами должники часто ненадлежащим образом ведут бухгалтерский учет, фальсифицируют или уничтожают документы и препятствуют проведению экспертиз. «Расследование таких дел представляет особую сложность не только на стадии доказывания, но и на стадии возбуждения дела. С учетом ограниченных сроков тяжело установить полную картину произошедшего. Несмотря на это положительная практика присутствует», — добавил представитель МВД.

Сами арбитражные управляющие, впрочем, признались, что порой тратят на расследование преднамеренных банкротств не один год. Участники совещания вспомнили, что в полиции давно обсуждают идею упразднения спецбанкротных статей. В частности, представители МВД России еще в 2019 году предлагали декриминализовать ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство».

Однако законодатель пока не пошел навстречу силовикам.

Роман Рыскаль