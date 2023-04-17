Франчайзи KFC в Перми выкупил у американской компании российский бизнес сети

Американский холдинг Yum! Brands завершил сделку по продаже российского бизнеса KFC ООО «Смарт сервис ЛТД». В официальном пресс-релизе Yum! Brands говорится, что договором купли-продажи предусмотрено сохранение рабочих мест за всеми сотрудниками российских ресторанов KFC. Кроме того, как сообщалось ранее, по условиям сделки, сеть ресторанов в РФ пройдет ребрендинг и будет называться Rostic`s. Уточняется, что сначала «Смарт сервис ЛТД» должна провести ребрендинг своих 100 заведений, а затем наладить этот процесс с другими франчайзи сети в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Смарт сервис ЛТД», по данным Kartoteka.ru, принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис», управлявшей по франшизе заведениями KFC в Пермском крае, Татарстане и Удмуртии. Бизнесмены также развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и другие).

В Перми по данным 2ГИС, сегодня работает 14 ресторанов и два автокафе KFC. Пермскими заведениями управляет ООО «КФС Пирамида», также принадлежащее господам Котову и Осколкову. Выручка этого ООО в 2021 году — 339 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Сеть KFC пришла в Россию в 1993 году, заключив партнерский договор с «Росинтером», долгое время рестораны сети работали под вывеской «Ростик`с». О намерении продать российский бизнес местному оператору холдинг Yum! Brands объявил в октябре 2022 года.