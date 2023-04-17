Из-за сброса воды из Краснодарского водохранилища может подняться уровень реки Кубань

Из-за увеличения сброса воды из Краснодарского водохранилища в реке Кубань возможен подъем уровня воды. Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram-канале.

По данным Кубанского бассейного водного управления, на 8 утра 17 апреля приток воды в Краснодарское водохранилище составил 1071 куб. м/сек, сброс — 991 куб. м/сек. Уровень воды составляет 33,97 м при нормальном подпорном уровне в 32,75 м.

В ведомстве сообщают, что за прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зоне деятельности Кубанского БВУ нет. Ситуация находится под контролем.

Татьяна Ручкина

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