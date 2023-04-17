В Курской области создали министерство информации

Комитет информации и печати правительства Курской области преобразован в министерство информации и общественных связей, об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство со вторника, 18 апреля, возглавит политтехнолог Олег Ведутов, который ранее занимал должность «старшего советника» губернатора.

Прежний глава комитета информации Денис Михайлов покинул пост «по собственному желанию», сообщил губернатор. Господин Михайлов работал в этой должности с января 2019 года, когда Роман Старовойт еще пришел в регион в должности врио губернатора.

Политолог Владимир Слатинов в своем telegram-канале отмечает, что от господина Ведутов как «нового начальника прессы» в регионе можно ожидать «политтехнологической заостренности. «Нельзя исключать усиления манипулятивной составляющей в работе региональных СМИ, хотя делаться это будет, скорее всего, аккуратно. Печально, если их наводнят токсичные блогеры, некоторые из которых покрылись мхом и пропахли нафталином, но по-прежнему привлекаются политблоком региона для провластной пропаганды и «наездов» на оппозицию,— написал господин Слатинов.— Михайлов был больше журналистом и медиаменеджером, а потом уже политтехнологом. Но с учетом постепенного вползания страны и региона в президентскую, а потом — губернаторскую кампании, выбор именно такой фигуры на руководство медиасферой вполне объясним».

Сергей Калашников

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