Метанол прекратил дешеветь

Цены на метанол на российском рынке после почти годового снижения пошли вверх, впервые с прошлого года превысив 20 тыс. руб. за тонну. Ключевым фактором стал постепенный рост внутреннего спроса на фоне резкого снижения производства и экспорта. В результате эксперты ожидают продолжения увеличения цен на метанол в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ

Ситуация на внутреннем рынке метанола, который в конце 2022 года попал в восьмой пакет европейских санкций, в марте стабилизировалась, свидетельствуют данные обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка.

Стоимость предложения метанола в Центральном и Приволжском округах составляла 18,6–19,1 тыс. руб. за тонну с учетом затрат на доставку и НДС (CPT Москва, CPT Волга). В апреле, по мнению экспертов, конъюнктура продолжит улучшаться по мере постепенного балансирования спроса и предложения, а также благодаря ослаблению рубля. По предварительным оценкам ЦЦИ, цена на этих базисах составит 20,5–21,5 тыс. руб. за тонну. Экспортные цены на метанол на FOB Роттердам в марте приближались к уровню в €350 за тонну (28,7 тыс. за тонну по среднему курсу за март).

В прошлом году в марте цена составляла около 35 тыс. руб. и с тех пор постепенно и почти непрерывно снижалась. С начала 2023 года стоимость метанола выше уровня в 20 тыс. руб. не поднималась. Основной причиной роста цен стало сокращение предложения российскими производителями. По данным Росстата, в феврале они снизили объемы выпуска метанола на 28% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и на 9% относительно января.

Снижаются и объемы внутренних перевозок (на 14% в марте). В то же время, отмечают эксперты ЦЦИ, производители постепенно адаптируются к новым условиям внешнего рынка. Так, в марте 2023 года более четверти экспортных отгрузок пришлось на Китай, хотя традиционно почти весь экспорт метанола из России переваливался через инфраструктуру европейских стран.

По итогам 2022 года основными направлениями отгрузки были Финляндия (около 860 тыс. тонн) и Белоруссия (более 835 тыс. тонн), тогда как экспорт через Дальний Восток составил лишь около 165 тыс. тонн метанола. В этом году, по оценкам участников рынка, перевалка через дальневосточные порты может достичь 700 тыс. тонн. В целом экспортные отгрузки в марте упали на 11% относительно аналогичного месяца прошлого года, однако у отдельных производителей динамика была более серьезной: например, самарский «Томет» (подконтролен «Уралхиму») почти прекратил экспорт.

Как отмечается в обзоре, стабилизируется и ситуация на рынке газа, цена на который является главным фактором, влияющим на стоимость метанола. По мнению экспертов, стоимость газа в мире будет оставаться стабильной в первом полугодии 2023 года на фоне аномально теплой зимы в Европе и максимальных запасов газа в ПХГ к концу отопительного сезона (55,7% на 11 апреля). В марте, напоминают в ЦЦИ, цены в Европе опускались до $400 за тысячу кубометров. С таким прогнозом согласен Вячеслав Мищенко из Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭКа университета имени Губкина.

Независимый эксперт Леонид Хазанов полагает, что восстановление внутренних цен на метанол связано с желанием его производителей отыграть снижение экспорта и обеспечить себе необходимую рентабельность производства. При этом он отмечает заметное оживление спроса со стороны внутренних потребителей. По мнению управляющего директора «Имплемента» Дмитрия Акишина, метанол не является ключевым фактором в ценообразовании в большинстве отраслей РФ, потребляющих этот продукт в качестве сырья, так что его стоимость слабо влияет на спрос. Динамика спроса зависит от других факторов: например, снижение добычи газа может стать причиной некоторого падения спроса на метанол, который используется для его подготовки к трубопроводной транспортировке.

Ольга Мордюшенко