Путин встретился с министром обороны Китая

Президент Владимир Путин сегодня, 16 апреля, провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом сообщил госагентствам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что подробности встречи будут позднее.

Минобороны РФ сообщало, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. Военное ведомство Китая говорило, что поездка министра продлится с 16 по 19 апреля.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта приезжал в Москву с трехдневным визитом. В первый день он провел неофициальную встречу с господином Путиным, которая продлилась четыре с половиной часа. 21 марта состоялись их официальные переговоры.

О визите председателя КНР в Россию — в публикации «Ъ» «Не колонизация, а взаимозависимость».

Лаура Кеффер