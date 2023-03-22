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Си Цзиньпин улетел из Москвы

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву завершился. Самолет председателя КНР вылетел из аэропорта Внуково, сообщает «РИА Новости». Господина Си провожали с оркестром почетного караула.

По случаю отлета Си Цзиньпина в аэропорту прошла торжественная церемония. Были подняты государственные флаги Китая и России, а также исполнены гимны двух стран. У трапа самолета господина Си провожали, в частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы МИД России Андрей Руденко. Поднявшись по трапу, председатель КНР обернулся и помахал всем присутствующим.

Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после переизбрания председателем КНР. Его визит продлился неполных три дня, с 20 по 22 марта. В первый день председатель КНР и президент России Владимир Путин провели неофициальную встречу. Вчера, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры глав двух стран в расширенном составе. По итогам встречи господа Си и Путин подписали заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пекинская шутка».

Милена Костерева

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