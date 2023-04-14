Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый принял решение завершить свою работу в компании. По словам самого Правдивого, он сосредоточится на вопросах собственного здоровья и семьи. Правдивый работает в «Авито» с 2014 года, гендиректором компании он является с 2016-го. Руководство компанией останется у членов правления, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. Алгоритм принятия решений не изменится, уточнили в компании.

Конкуренты Apple не смогут открывать торговые точки и вывешивать баннеры с рекламой своей продукции рядом с первым индийским Apple Store в Мумбае. Apple получила статус «эксклюзивной зоны» для торгового центра, в котором расположился ее магазин. Под запретом оказались, в частности, Google, Microsoft, LG, Sony и даже Twitter, который напрямую никак не пересекается с Apple.

Магазины Pull & Bear в Москве откроются под новым брендом Dub. Они начнут работу через несколько недель, отмечается на официальном сайте бренда. «Пока не торопитесь и просто расслабьтесь. Скоро увидимся»,— говорится в сообщении магазина. В столице и Подмосковье откроются 14 точек Dub.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...