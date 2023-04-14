Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый принял решение завершить свою работу в компании. По словам самого Правдивого, он сосредоточится на вопросах собственного здоровья и семьи. Правдивый работает в «Авито» с 2014 года, гендиректором компании он является с 2016-го. Руководство компанией останется у членов правления, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. Алгоритм принятия решений не изменится, уточнили в компании.

Конкуренты Apple не смогут открывать торговые точки и вывешивать баннеры с рекламой своей продукции рядом с первым индийским Apple Store в Мумбае. Apple получила статус «эксклюзивной зоны» для торгового центра, в котором расположился ее магазин. Под запретом оказались, в частности, Google, Microsoft, LG, Sony и даже Twitter, который напрямую никак не пересекается с Apple.

Магазины Pull & Bear в Москве откроются под новым брендом Dub. Они начнут работу через несколько недель, отмечается на официальном сайте бренда. «Пока не торопитесь и просто расслабьтесь. Скоро увидимся»,— говорится в сообщении магазина. В столице и Подмосковье откроются 14 точек Dub.