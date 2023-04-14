Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие лоты будут выставлены на аукционе в рамках single-owner collection.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency / Getty Images Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency / Getty Images

В середине мая на торгах Sotheby's в Нью-Йорке будет выставлена уникальная single-owner collection, коллекция одного владельца — 33 произведения искусства XX столетия, собранные знаменитым музыкальным продюсером Мо Остином.

Несколько слов об Остине. Меер Островский, так его назвали родители в 1927 году в Нью-Йорке, куда они эмигрировали во время русской революции. Мо Остина называли одним из архитекторов музыкальной индустрии Америки. Фрэнк Синатра когда-то уговорил его помочь с запуском компании Reprise. Остин был президентом молодого лейбла, который в 1963 году купила компания Warner.

С 1972-го до 1994 года Мо Остин был гендиректором и председателем правления Warner. При нем компания выпускала Джимми Хендрикса, Рода Стюарта, Van Halen, The Who, Элиса Купера, Тома Петти, Red Hot Chili Peppers и Fleetwood Mac, чья пластинка Rumors 1977 года продержалась более 30 недель на первом месте в чартах Штатах и остается одной из самых продаваемых записей «всех времен».

Остин скончался в 2022 году. Всю жизнь он тщательно подбирал собственную коллекцию произведений искусства, которую практически никому не показывал. Вся она будет выставлена Sotheby's примерно за $120 млн.

Группу шедевров возглавляют две картины Рене Магритта. На полотне 1951 года «Империя света» изображен фасад жилого дома, продажа ожидается за $35–$45 млн. Картина является частью цикла из 17 работ. В марте прошлого года одна работа из этого цикла ушла на Sotheby's в Лондоне почти за $80 млн.

Другая картина Магритта — «Le Domaine d’Arnheim», названная, как рассказ Эдгара По, изображает разбитое окно с видом на вершину горы. Оценивается в $15 млн.

Также среди топ-лотов коллекции — безымянное полотно Сая Туомбли 1962 года (эстимейт $14 млн-$18 млн); безымянная работа 1958 года Джоан Митчелл ($7 млн-$10 млн) и полуабстрактный рисунок под названием «Две фигуры» (1946-1947 гг.) Виллема де Кунинга ($5 млн-$7 млн); «Вид на Луну» Жана-Мишеля Баския 1984 года ($7 млн-$10 млн), так же, как и пейзаж Пикассо 1965 года.