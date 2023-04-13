НОВАТЭК получил патент на усовершенствованную СПГ-технологию «Арктический каскад»

Компания НОВАТЭК сообщила о получении российского патента на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад модифицированный». Она основана на уже реализованной на четвертой линии «Ямал СПГ» технологии «Арктический каскад».

«Технология усовершенствована с учетом эксплуатационного опыта, позволяет сократить количество единиц оборудования и повысить энергоэффективность производственного процесса»,— следует из сообщения компании. В НОВАТЭК добавили, что разработанные решения позволяют использовать оборудование российских производителей.

В основе «Арктического каскада» — сжижение природного газа с использованием климата Арктики. Технология предусматривает один контур охлаждения вместо обычно применяемых двух, поскольку предварительное охлаждение газа происходит за счет низких температур воздуха в Арктике. В НОВАТЭКе объясняли, что это позволяет снизить затраты на СПГ-проекты, при этом сохранив высокую производительность.

Технологию «Арктический каскад модифицированный» планируют применять на крупнотоннажных проектов НОВАТЭКа в условиях Арктического региона («Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2»). Производительность одной технологической линии, утверждает компания, составит 3 млн тонн СПГ в год.

«Арктический каскад» на четвертой линии «Ямал СПГ» запустили в июне 2021 года. Технология была запатентована НОВАТЭКом и стала единственной линией СПГ в России, построенной на базе отечественного оборудования. Прежде линии СПГ-проектов России строились по зарубежным технологиям. Поставщиками оборудования для четвертой линии стали входящий в «Росатом» «ЗиО Подольск», «Казанькомпрессормаш» (группа ГМС) и «Криогенмаш» (группа ОМЗ)

Лусине Баласян